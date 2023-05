Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Deutsche Post legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 41,30 EUR. Der Kurs der Deutsche Post-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,46 EUR zu. Bei 41,37 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 264.040 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2023 markierte das Papier bei 44,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 29,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,63 EUR.

Deutsche Post ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Deutsche Post hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.918,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.593,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte Deutsche Post Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Post möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,35 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie steigt: Deutsche Post will bei Paketversand mehr Transparenz bieten

April 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie tiefer: Noch keine Ressourcen in Evaluierung von Schenker-Erwerb - Konzern schließt Ausstieg aus Briefversand nicht aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Deutsche Post