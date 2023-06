Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Vormittag im Plus

Um 09:06 Uhr wies die Deutsche Post-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 41,86 EUR nach oben. Die Deutsche Post-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,01 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,00 EUR. Von der Deutsche Post-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.619 Stück gehandelt.

Bei 44,64 EUR erreichte der Titel am 03.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,68 EUR am 29.09.2022. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 41,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Deutsche Post-Aktie im Durchschnitt mit 48,43 EUR.

Deutsche Post veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,75 EUR gegenüber 1,08 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 20.918,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.593,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Post im Jahr 2023 3,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

