Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Nachmittag auf grünem Terrain

Um 04:22 Uhr stieg die Deutsche Post-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 38,15 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Post-Aktie sogar auf 38,59 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.364.928 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 55,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 30,91 Prozent Plus fehlen der Deutsche Post-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,54 Prozent würde die Deutsche Post-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,14 EUR.

Deutsche Post veröffentlichte am 08.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,87 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.038,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.036,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Deutsche Post am 09.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie in Grün: Beschwerdewelle - Bundesnetzagentur fordert Bußgelder gegen Deutsche Post

Deutsche Post-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten

Deutsche Post-Aktie dreht dennoch ins Plus: Erste Runde der Tarifverhandlungen bei der Post endet ohne Ergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com