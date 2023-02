Deutsche Post Aktie News: Anleger schicken Deutsche Post am Mittag ins Minus

Um 12:22 Uhr rutschte die Deutsche Post-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 40,85 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Post-Aktie bis auf 40,56 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 556.062 Deutsche Post-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2022 bei 53,11 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 23,09 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,68 EUR am 28.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Verlust von 37,64 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,40 EUR.

Deutsche Post veröffentlichte am 08.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Post ein EPS von 0,87 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.038,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Post einen Umsatz von 20.036,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Post am 09.03.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 06.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

