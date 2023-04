Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post steigt am Donnerstagmittag

Das Papier von Deutsche Post konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 42,65 EUR. Die Deutsche Post-Aktie legte bis auf 42,79 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,43 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 268.340 Deutsche Post-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2023 auf bis zu 43,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,22 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Post am 09.03.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,87 EUR je Aktie in den Büchern standen. Deutsche Post hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.776,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23.380,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte Deutsche Post Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 09.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Post im Jahr 2023 3,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie unbeeindruckt: UBS bleibt optimistisch und hält an "Buy"-Rating fest

Nach Auslieferungsstart im Dezember: Erste Tesla Semi Trucks wegen Problemen mit der elektronischen Feststellbremse zurückgerufen

Deutsche Post-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Post im März mehrheitlich zu halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com