Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Deutsche Post-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 42,59 EUR. Bei 42,79 EUR erreichte die Deutsche Post-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,43 EUR. Bisher wurden heute 571.587 Deutsche Post-Aktien gehandelt.

Am 31.03.2023 markierte das Papier bei 43,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Post-Aktie somit 1,45 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,68 EUR am 29.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,22 EUR für die Deutsche Post-Aktie.

Am 09.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,87 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Post im vergangenen Quartal 23.776,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Post 23.380,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Post wird am 03.05.2023 gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Post möglicherweise am 09.05.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Post im Jahr 2023 3,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

