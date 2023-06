Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Dienstagmittag fester

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 42,64 EUR zu. In der Spitze gewann die Deutsche Post-Aktie bis auf 42,95 EUR. Bei 42,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 307.958 Deutsche Post-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.05.2023 auf bis zu 44,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Post-Aktie somit 4,49 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 30,40 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Post-Aktie bei 48,43 EUR.

Am 03.05.2023 legte Deutsche Post die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 20.918,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Post 22.593,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Post möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Post im Jahr 2023 3,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

