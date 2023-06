Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Dienstagvormittag mit Kursplus

Um 09:07 Uhr ging es für das Deutsche Post-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 42,62 EUR. Der Kurs der Deutsche Post-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,65 EUR zu. Bei 42,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.738 Deutsche Post-Aktien.

Bei 44,64 EUR markierte der Titel am 03.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 4,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Abschläge von 30,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Deutsche Post-Aktie im Durchschnitt mit 48,43 EUR.

Deutsche Post gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 20.918,00 EUR, gegenüber 22.593,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,41 Prozent präsentiert.

Die Deutsche Post-Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

In der Deutsche Post-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

