Deutsche Post Aktie News: Anleger schicken Deutsche Post am Vormittag ins Plus

Die Deutsche Post-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 40,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Post-Aktie sogar auf 41,15 EUR. Bei 41,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.212 Deutsche Post-Aktien.

Bei einem Wert von 52,37 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.02.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Kursplus von 21,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,40 EUR für die Deutsche Post-Aktie aus.

Deutsche Post ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Deutsche Post hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,87 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,97 Prozent auf 24.038,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.036,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Post rechnen Experten am 06.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Post im Jahr 2021 4,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Post