Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post zeigt sich am Nachmittag freundlich

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Post-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 43,42 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Post-Aktie bei 43,47 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,89 EUR. Von der Deutsche Post-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 725.957 Stück gehandelt.

Am 03.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,64 EUR. 2,82 Prozent Plus fehlen der Deutsche Post-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 46,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Post am 03.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 EUR, nach 1,08 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22.593,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20.918,00 EUR.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte Deutsche Post Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Post möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,36 EUR je Deutsche Post-Aktie.

