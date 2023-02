Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Post-Papiere um 04:07:05 Uhr 0,3 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Post-Aktie bei 41,37 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,09 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 826.657 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,37 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 21,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,68 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,40 EUR je Deutsche Post-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Post am 08.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,87 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 24.038,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 20.036,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Post rechnen Experten am 06.03.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

