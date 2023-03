Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Nachmittag mit Kursabschlägen

Das Papier von Deutsche Post befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,8 Prozent auf 39,65 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Post-Aktie bisher bei 39,43 EUR. Bei 41,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.850.363 Deutsche Post-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.03.2022 auf bis zu 47,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,24 Prozent. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 33,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,55 EUR.

Deutsche Post ließ sich am 09.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 23.776,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 23.380,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 03.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Post möglicherweise am 09.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,27 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

