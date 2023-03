Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post verliert am Vormittag

Die Deutsche Post-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 40,91 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Post-Aktie bisher bei 40,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,03 EUR. Bisher wurden via XETRA 104.671 Deutsche Post-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,34 EUR) erklomm das Papier am 17.03.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Kursplus von 13,59 Prozent wieder erreichen. Bei 29,68 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Post-Aktie wird bei 48,55 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Post am 09.03.2023. Das EPS belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,87 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.380,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.776,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Deutsche Post am 03.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 09.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,27 EUR je Deutsche Post-Aktie.

