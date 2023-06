Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Donnerstagmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Post nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 43,80 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Post-Aktie bis auf 44,10 EUR. Bei 43,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Deutsche Post-Aktie belief sich zuletzt auf 368.671 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 1,93 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 29,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie.

Analysten bewerten die Deutsche Post-Aktie im Durchschnitt mit 48,43 EUR.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Post in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20.918,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 22.593,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Deutsche Post am 01.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,36 EUR je Aktie belaufen.

