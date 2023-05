Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Post-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 40,73 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Post-Aktie bei 40,85 EUR. Die Deutsche Post-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,31 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,51 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 611.899 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Bei 44,64 EUR markierte der Titel am 03.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 8,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,68 EUR am 29.09.2022. Abschläge von 27,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Post-Aktie wird bei 48,63 EUR angegeben.

Am 03.05.2023 hat Deutsche Post in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,75 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Post noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20.918,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 22.593,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Post-Aktie in Höhe von 3,35 EUR im Jahr 2023 aus.

