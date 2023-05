Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post gibt am Vormittag ab

Die Deutsche Post-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 40,57 EUR ab. Die Deutsche Post-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,40 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,51 EUR. Von der Deutsche Post-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.777 Stück gehandelt.

Am 03.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Post-Aktie somit 9,13 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,68 EUR am 29.09.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 26,85 Prozent könnte die Deutsche Post-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Post-Aktie wird bei 48,63 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Post am 03.05.2023 vor. Deutsche Post hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Post 20.918,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.593,00 EUR umgesetzt worden.

Die Deutsche Post-Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Deutsche Post-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

In der Deutsche Post-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

