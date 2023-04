Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 43,64 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Post-Aktie bis auf 43,66 EUR zu. Bei 42,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 629.045 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,66 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2023. Gewinne von 0,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 47,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,22 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Post am 09.03.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,87 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 23.776,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.380,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.05.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 09.05.2024.

In der Deutsche Post-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

