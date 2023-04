Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 42,93 EUR zu. Die Deutsche Post-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,10 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 32.905 Deutsche Post-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.04.2023 bei 43,23 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 0,68 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 44,67 Prozent würde die Deutsche Post-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,22 EUR an.

Deutsche Post veröffentlichte am 09.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das vergangene Quartal hat Deutsche Post mit einem Umsatz von insgesamt 24.038,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.380,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,81 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Deutsche Post am 03.05.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 09.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Post ein EPS in Höhe von 3,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Post vertreibt weiterhin Sonderbriefmarken des Bundes

Deutsche Post-Aktie unbeeindruckt: UBS bleibt optimistisch und hält an "Buy"-Rating fest

Nach Auslieferungsstart im Dezember: Erste Tesla Semi Trucks wegen Problemen mit der elektronischen Feststellbremse zurückgerufen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com