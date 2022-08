Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Kaum Bewegung ließ sich um 09:22 Uhr bei der Deutsche Post-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 39,99 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Post-Aktie bei 40,06 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Post-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,92 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 79.869 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2021 bei 61,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,86 Prozent. Am 13.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Post-Aktie bei 58,05 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Post am 05.08.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.029,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Post einen Umsatz von 19.473,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Deutsche Post am 08.11.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 07.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Post-Aktie in Höhe von 4,11 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

