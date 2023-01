Deutsche Post Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Deutsche Post

Um 12:22 Uhr fiel die Deutsche Post-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 39,92 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Post-Aktie ging bis auf 39,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Post-Aktien beläuft sich auf 807.530 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,21 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,68 EUR am 28.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,14 EUR je Deutsche Post-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Post am 08.11.2022 vor. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Post einen Gewinn von 0,87 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.038,00 EUR – ein Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Post 20.036,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Post wird am 09.03.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Post rechnen Experten am 06.03.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Deutsche Post-Gewinn in Höhe von 4,11 EUR je Aktie aus.

