Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 39,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Post-Aktie ging bis auf 39,17 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.755.083 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Post-Aktie 28,18 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 33,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,14 EUR je Deutsche Post-Aktie an.

Am 08.11.2022 äußerte sich Deutsche Post zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 24.038,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.036,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 09.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 06.03.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

