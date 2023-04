Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post reagiert am Vormittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Post nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 43,76 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Post-Aktie sogar auf 43,87 EUR. Bei 43,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Post-Aktien beläuft sich auf 60.767 Stück.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,87 EUR an. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 0,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Post am 09.03.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.038,00 EUR – ein Plus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Post 23.380,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.05.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Deutsche Post-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 09.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,33 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

