Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Nachmittag mit Verlusten

Die Deutsche Post-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 3,4 Prozent auf 34,78 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Post-Aktie bisher bei 34,78 EUR. Bei 36,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2.050.893 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,79 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Post-Aktie ist somit 39,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 17,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Post-Aktie bei 51,60 EUR.

Am 08.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,87 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.038,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Post einen Umsatz von 20.036,00 EUR eingefahren.

Die Deutsche Post-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.03.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 06.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

