Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 39,91 EUR zu. Die Deutsche Post-Aktie legte bis auf 40,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,83 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 893.847 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,21 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Kursplus von 27,72 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,14 EUR je Deutsche Post-Aktie an.

Am 08.11.2022 hat Deutsche Post die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,87 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 24.038,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 20.036,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Post rechnen Experten am 06.03.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

