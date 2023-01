Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr sprang die Deutsche Post-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 39,91 EUR zu. Bei 39,99 EUR markierte die Deutsche Post-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,83 EUR. Bisher wurden heute 72.736 Deutsche Post-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,21 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 27,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Mit Abgaben von 34,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,14 EUR für die Deutsche Post-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Post am 08.11.2022 vor. Deutsche Post hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,87 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.036,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.038,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Post rechnen Experten am 06.03.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Deutsche Post-Gewinn in Höhe von 4,11 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie unter Druck: Bei Deutscher Post aktuell 140 "unbesetzte Pflichtstandorte" - Verdi kündigt Streiks an

Deutsche Post-Aktie höher: ver.di will bei zweiter Runde der Tarifverhandlungen 15 Prozent Entgeltplus

Deutsche Post-Aktie etwas fester: Verdi hofft auf Fortschritte bei Tarifverhandlungen mit Deutscher Post

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com