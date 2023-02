Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittag fester

Um 12:06 Uhr stieg die Deutsche Post-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 40,88 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Post-Aktie sogar auf 40,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,91 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 336.260 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,68 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 37,76 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,05 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Post am 08.11.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,01 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,87 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.038,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Post einen Umsatz von 20.036,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie legt zu: Verdi-Urabstimmung über Post-Streik für Montag angesetzt

Deutsche Post-Aktie stabil: Post-Fachgewerkschaft äußert sich positiv zu Angebot

Deutsche Post-Aktie leichter: Tarifverhandlungen gescheitert - unbefristeter Streik voraus

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com