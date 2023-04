Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittag behauptet

Die Deutsche Post-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr bei 43,53 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 43,71 EUR markierte die Deutsche Post-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Deutsche Post-Aktie bis auf 43,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,70 EUR. Bisher wurden heute 328.315 Deutsche Post-Aktien gehandelt.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,87 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Kursplus von 0,79 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Post-Aktie ist somit 46,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Post am 09.03.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Post noch ein Gewinn pro Aktie von 0,87 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Post 23.776,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23.380,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.05.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 09.05.2024.

In der Deutsche Post-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

