Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post verliert am Nachmittag

Die Aktie verlor um 04:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 40,23 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Post-Aktie bis auf 40,15 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,85 EUR. Von der Deutsche Post-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.037.077 Stück gehandelt.

Am 21.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 49,69 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 19,05 Prozent Luft nach oben. Bei 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,05 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Post am 08.11.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.038,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Post einen Umsatz von 20.036,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Post am 09.03.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 06.03.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Deutsche Post-Gewinn in Höhe von 4,11 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie fester: Urabstimmung über unbefristeten Streik bei der Post hat begonnen - Konzern droht mit Auslagerung

Deutsche Post-Aktie legt zu: Verdi-Urabstimmung über Post-Streik für Montag angesetzt

Deutsche Post-Aktie stabil: Post-Fachgewerkschaft äußert sich positiv zu Angebot

Bildquellen: Deutsche Post