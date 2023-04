Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Freitagnachmittag Verlust reich

Die Deutsche Post-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 43,15 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Post-Aktie bis auf 43,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.064.588 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,87 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,64 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,41 Prozent könnte die Deutsche Post-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Post-Aktie bei 48,22 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Post am 09.03.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,01 EUR, nach 0,87 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Post in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.776,00 EUR im Vergleich zu 23.380,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Deutsche Post am 03.05.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 09.05.2024 dürfte Deutsche Post die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Post im Jahr 2023 3,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

