Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Deutsche Post-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 43,74 EUR. Die Deutsche Post-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,78 EUR. Bei 43,63 EUR markierte die Deutsche Post-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,68 EUR. Bisher wurden heute 24.587 Deutsche Post-Aktien gehandelt.

Bei 43,87 EUR markierte der Titel am 19.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Post-Aktie somit 0,31 Prozent niedriger. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 47,38 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,22 EUR.

Am 09.03.2023 hat Deutsche Post die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Post im vergangenen Quartal 24.038,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Post 23.380,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte Deutsche Post Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 09.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Post-Aktie in Höhe von 3,34 EUR im Jahr 2023 aus.

