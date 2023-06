Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Die Deutsche Post-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 3,1 Prozent auf 42,68 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Post-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,58 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 969.813 Deutsche Post-Aktien.

Am 19.06.2023 markierte das Papier bei 44,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,59 Prozent könnte die Deutsche Post-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Post-Aktie 43,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,13 EUR für die Deutsche Post-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Post am 03.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 20.918,00 EUR, gegenüber 22.593,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,41 Prozent präsentiert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Post wird am 01.08.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Deutsche Post-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Post-Gewinn in Höhe von 3,39 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie mit Verlusten: Konzernchef zur Post-Umbenennung: 'Was drauf steht, sollte drin sein'

Deutsche Post-Aktie etwas fester: Deutsche Post DHL benennt sich ab Juli um - Ausbau der Poststationen

Deutsche Post-Aktie fester: DHL Express investiert Millionen Euro in neues Logistikzentrum in Helsinki

Bildquellen: Deutsche Post