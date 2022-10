Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittag mit KursVerlusten

Die Deutsche Post-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 33,64 EUR. Die Deutsche Post-Aktie sank bis auf 33,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 939.208 Deutsche Post-Aktien.

Bei einem Wert von 58,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 42,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,04 EUR.

Deutsche Post ließ sich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.029,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.473,00 EUR in den Büchern standen.

Deutsche Post dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 07.11.2023.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Post ein EPS in Höhe von 4,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

