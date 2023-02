Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Mittwochmittag südwärts

Die Deutsche Post-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:06 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 39,97 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Post-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,71 EUR aus. Bei 40,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 350.762 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Bei 47,51 EUR erreichte der Titel am 23.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 15,86 Prozent Plus fehlen der Deutsche Post-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2022 Kursverluste bis auf 29,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Post-Aktie 34,69 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,05 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Post am 08.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 0,87 EUR je Aktie erwirtschaftet. Deutsche Post hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.038,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.036,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Deutsche Post dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren. Deutsche Post dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 4,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie fester: Urabstimmung über unbefristeten Streik bei der Post hat begonnen - Konzern droht mit Auslagerung

Deutsche Post-Aktie legt zu: Verdi-Urabstimmung über Post-Streik für Montag angesetzt

Deutsche Post-Aktie stabil: Post-Fachgewerkschaft äußert sich positiv zu Angebot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com