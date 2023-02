Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Deutsche Post-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 40,18 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Post-Aktie bis auf 39,71 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 708.743 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Bei 47,51 EUR markierte der Titel am 23.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 15,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,05 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Post am 08.11.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 24.038,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.036,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Deutsche Post-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.03.2023 erwartet. Schätzungsweise am 06.03.2024 dürfte Deutsche Post die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Post einen Gewinn von 4,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

