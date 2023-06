Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Post zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 43,04 EUR. Die Deutsche Post-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,09 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 858.115 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,64 EUR erreichte der Titel am 19.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,13 EUR je Deutsche Post-Aktie aus.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,75 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Post 1,08 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20.918,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 22.593,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Post-Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Post im Jahr 2023 3,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

FedEx-Aktie sinkt: FedEx erleidet Gewinnrückgang

Deutsche Post-Aktie mit Verlusten: Konzernchef zur Post-Umbenennung: 'Was drauf steht, sollte drin sein'

Deutsche Post-Aktie etwas fester: Deutsche Post DHL benennt sich ab Juli um - Ausbau der Poststationen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com