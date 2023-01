Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post zeigt sich am Mittag freundlich

Um 12:04 Uhr wies die Deutsche Post-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 39,96 EUR nach oben. Die Deutsche Post-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,24 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,05 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Post-Aktie belief sich zuletzt auf 335.568 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,21 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,63 Prozent könnte die Deutsche Post-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,68 EUR am 28.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Verlust von 34,64 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,75 EUR.

Deutsche Post ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,01 EUR, nach 0,87 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Post 24.038,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.036,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.03.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Post rechnen Experten am 06.03.2024.

Experten taxieren den Deutsche Post-Gewinn für das Jahr 2021 auf 4,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

