Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Montagnachmittag seitwärts

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 04:22 Uhr die Deutsche Post-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 39,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Post-Aktie bei 40,24 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Post-Aktie bis auf 39,63 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 776.150 Deutsche Post-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,21 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 27,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (29,68 EUR). Mit einem Kursverlust von 34,10 Prozent würde die Deutsche Post-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,75 EUR je Deutsche Post-Aktie aus.

Am 08.11.2022 hat Deutsche Post die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Post ein EPS von 0,87 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Post mit einem Umsatz von insgesamt 24.038,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.036,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,97 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Deutsche Post-Anleger Experten zufolge am 06.03.2024 werfen.

Experten taxieren den Deutsche Post-Gewinn für das Jahr 2021 auf 4,11 EUR je Aktie.

