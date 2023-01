Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post schiebt sich am Montagvormittag vor

Die Deutsche Post-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 40,22 EUR. Der Kurs der Deutsche Post-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,24 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,05 EUR. Von der Deutsche Post-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.650 Stück gehandelt.

Bei 55,21 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,15 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2022 Kursverluste bis auf 29,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,75 EUR an.

Deutsche Post ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Post einen Gewinn von 0,87 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,97 Prozent auf 24.038,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.036,00 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Post wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Deutsche Post-Anleger Experten zufolge am 06.03.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

