Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Deutsche Post-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 43,34 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Post-Aktie bis auf 43,34 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Post-Aktie bisher bei 43,17 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,17 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 65.659 Deutsche Post-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 44,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,52 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,13 EUR an.

Am 03.05.2023 lud Deutsche Post zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.918,00 EUR – das entspricht einem Minus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.593,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Deutsche Post-Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Deutsche Post die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Post-Gewinn in Höhe von 3,39 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

FedEx-Aktie sinkt: FedEx erleidet Gewinnrückgang

Deutsche Post-Aktie mit Verlusten: Konzernchef zur Post-Umbenennung: 'Was drauf steht, sollte drin sein'

Deutsche Post-Aktie etwas fester: Deutsche Post DHL benennt sich ab Juli um - Ausbau der Poststationen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com