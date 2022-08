Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 37,98 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Post-Aktie bisher bei 37,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 102.771 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Post-Aktie 38,12 Prozent zulegen. Am 13.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 13,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 58,05 EUR an.

Deutsche Post ließ sich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 1,02 EUR je Aktie verdient. Deutsche Post hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.029,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.473,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 07.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

