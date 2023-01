Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Um 04:22 Uhr ging es für die Deutsche Post-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 39,85 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Post-Aktie bis auf 39,77 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,11 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Post-Aktie belief sich zuletzt auf 1.529.697 Aktien.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 55,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,27 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,75 EUR.

Am 08.11.2022 hat Deutsche Post die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,01 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,87 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.038,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.036,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Post am 09.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 4,11 EUR je Aktie belaufen.

