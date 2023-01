Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 40,18 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Post-Aktie bis auf 40,36 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,11 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Post-Aktie belief sich zuletzt auf 57.860 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,21 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Mit einem Zuwachs von 27,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,38 Prozent würde die Deutsche Post-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Deutsche Post-Aktie im Durchschnitt mit 48,75 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Post am 08.11.2022. In Sachen EPS wurden 1,01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Post 0,87 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 24.038,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 20.036,00 EUR umgesetzt.

Deutsche Post wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Deutsche Post-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 06.03.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Deutsche Post-Gewinn in Höhe von 4,11 EUR je Aktie aus.

