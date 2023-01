Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittag schwächer

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 39,51 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Post-Aktie bei 39,40 EUR. Bei 40,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 435.726 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2022 Kursverluste bis auf 29,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,75 EUR für die Deutsche Post-Aktie aus.

Am 08.11.2022 äußerte sich Deutsche Post zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,87 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Post 24.038,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.036,00 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Post wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 4,11 EUR je Aktie in den Deutsche Post-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie leicht im Plus: Briefe und Pakete sollen weiterhin überall zugestellt werden

Deutsche Post-Aktie in Grün: Post-Streik sorgt für enorme Lieferverzögerungen - Liegengebliebenes soll bis Dienstag zugestellt werden

Deutsche Post-Aktie steigt: ver.di bestreikt Brief- und Paketzentren der Post - Mit Verzögerungen zu rechnen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Deutsche Post