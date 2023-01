Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Nachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Deutsche Post gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 39,53 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Post-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,37 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 979.243 Deutsche Post-Aktien.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,21 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Post-Aktie 28,41 Prozent zulegen. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,75 EUR.

Am 08.11.2022 legte Deutsche Post die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,01 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,87 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.038,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.036,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Deutsche Post dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Post im Jahr 2021 4,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

