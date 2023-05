Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 41,38 EUR zu. Bei 41,44 EUR erreichte die Deutsche Post-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 653.892 Deutsche Post-Aktien.

Am 03.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,64 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 7,89 Prozent Luft nach oben. Bei 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Post-Aktie 39,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Post-Aktie bei 48,63 EUR.

Am 03.05.2023 hat Deutsche Post in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Deutsche Post hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,41 Prozent zurück. Hier wurden 20.918,00 EUR gegenüber 22.593,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Deutsche Post am 01.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Deutsche Post-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Post ein EPS in Höhe von 3,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

