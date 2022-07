Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittag nahezu unverändert

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 25.07.2022 12:22:00 Uhr die Deutsche Post-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 37,98 EUR. Bei 38,10 EUR erreichte die Deutsche Post-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Deutsche Post-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,46 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 37,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 492.716 Deutsche Post-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 61,38 EUR erreichte der Titel am 01.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Post-Aktie 38,12 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 13.06.2022 auf bis zu 33,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,58 Prozent.

Analysten bewerten die Deutsche Post-Aktie im Durchschnitt mit 58,28 EUR.

Am 03.05.2022 äußerte sich Deutsche Post zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.593,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.860,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2022 terminiert. Am 01.08.2023 wird Deutsche Post schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 4,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

