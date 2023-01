Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Donnerstagnachmittag behauptet

Die Deutsche Post-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr bei 39,55 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Post-Aktie bei 40,10 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Post-Aktie bis auf 39,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.791.004 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,21 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 28,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Post-Aktie 33,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Post am 08.11.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,87 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.038,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Post einen Umsatz von 20.036,00 EUR eingefahren.

Deutsche Post dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Post im Jahr 2021 4,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

