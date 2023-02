Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post gewinnt am Montagmittag an Boden

Die Aktie notierte um 01:25 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 40,22 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Post-Aktie bis auf 40,24 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,78 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 530.467 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.03.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 15,05 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,52 Prozent würde die Deutsche Post-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Post-Aktie wird bei 48,05 EUR angegeben.

Deutsche Post gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,87 EUR je Aktie vermeldet. Deutsche Post hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.038,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.036,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 06.03.2024.

Experten taxieren den Deutsche Post-Gewinn für das Jahr 2021 auf 4,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie gibt nach: Deutsche Post-Vorstand mit Appell an die Angestellten

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Deutsche Post-Aktie legt zu: Verdi-Urabstimmung über Post-Streik für Montag angesetzt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com