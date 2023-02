Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post reagiert am Nachmittag positiv

Die Deutsche Post-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:06 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 40,31 EUR. Die Deutsche Post-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,36 EUR. Bei 39,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Post-Aktien beläuft sich auf 723.539 Stück.

Am 17.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,85 Prozent. Bei einem Wert von 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,84 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,05 EUR.

Am 08.11.2022 hat Deutsche Post die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,87 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.038,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.036,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Post-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.03.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Post-Aktie in Höhe von 4,11 EUR im Jahr 2021 aus.

Bildquellen: Deutsche Post