Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:06 Uhr stieg die Deutsche Post-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 39,99 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Post-Aktie bis auf 40,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Post-Aktien beläuft sich auf 147.278 Stück.

Bei 47,34 EUR markierte der Titel am 17.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 34,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,05 EUR für die Deutsche Post-Aktie aus.

Am 08.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,87 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 24.038,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 20.036,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Deutsche Post-Anleger Experten zufolge am 06.03.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 4,11 EUR je Aktie belaufen.

